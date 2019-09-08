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«المالية» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها الإدارية.. التفاصيل ورابط الاستعلام

«المالية» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها الإدارية.. التفاصيل ورابط الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أسماء 59 مواطنا ومواطنة من المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلن عنها في 13/11/1440هـ.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لمراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الوزارة بالرياض لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل.

وأهابت وزارة المالية بالمرشحين والمرشحات ضرورة اصطحاب الوثائق المطلوبة للتوظيف، لافتة إلى أنه يمكن للمرشحين والمرشحات الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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