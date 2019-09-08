الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن اختطاف 4 شبان لفتاة بالخرج

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

وفاة مواطن جراء إطلاق نار بحفل زفاف في حفر الباطن

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

أول تعليق من «الإذاعة والتلفزيون» على قرار هدم المبنى القديم بجدة (فيديو)

«الصحة» ترجع نقص بعض أدوية السرطان إلى تعثر شركة عالمية

«الصحة» ترجع نقص بعض أدوية السرطان إلى تعثر شركة عالمية
0

تواصل – الرياض:

أرجعت وزارة الصحة سبب نقص بعض أدوية السرطان في عدد من المستشفيات والمدن الطبية، إلى تعثر إحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد بعض أدوية السرطان، مشددة على أن توفير هذه الأدوية مستمر ومحل عناية ومتابعة دائمة لضمان توفيرها.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليا تأمين الدواء بشكل عاجل من شركات أخرى عن طريق الشراء الموحد حسب النظام لسد أي عجز، وكذلك من خلال استخدام الأطباء المعالجين للبدائل الدوائية المتوفرة.
إلى ذلك أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الناقص “السيتارابين” مسجّل لدى الهيئة من أكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الصحية والشركات الصانعة تم السماح بتعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة وجيزة. حسب “الرياض”
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مُتسوق سري» لتقييم الخدمات والأداء بالمُنشآت الصحية.. هذه طبيعة وظيفته (فيديو)

«مُتسوق سري» لتقييم الخدمات والأداء بالمُنشآت الصحية.. هذه طبيعة وظيفته (فيديو)

«الصحة» تكشف عن موعد بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات

«الصحة» تكشف عن موعد بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات

نصف مليون مولود بالمملكة عام 2018.. وجهود توعوية لحمل صحي

نصف مليون مولود بالمملكة عام 2018.. وجهود توعوية لحمل صحي

«الصحة» تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة.. التخصُّصات وطريقة التقديم

«الصحة» تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة.. التخصُّصات وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كشف الحقيقة!!
مقالات

كشف الحقيقة!!

المزيد
رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>