«الصحة» ترجع نقص بعض أدوية السرطان إلى تعثر شركة عالمية

أرجعت وزارة الصحة سبب نقص بعض أدوية السرطان في عدد من المستشفيات والمدن الطبية، إلى تعثر إحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد بعض أدوية السرطان، مشددة على أن توفير هذه الأدوية مستمر ومحل عناية ومتابعة دائمة لضمان توفيرها.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليا تأمين الدواء بشكل عاجل من شركات أخرى عن طريق الشراء الموحد حسب النظام لسد أي عجز، وكذلك من خلال استخدام الأطباء المعالجين للبدائل الدوائية المتوفرة.

إلى ذلك أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الناقص “السيتارابين” مسجّل لدى الهيئة من أكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الصحية والشركات الصانعة تم السماح بتعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة وجيزة. حسب “الرياض”