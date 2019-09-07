سفارة المملكة بكندا تحذر المواطنين من «أقوى إعصار»

أصدرت سفارة المملكة في كندا بياناً وجهت فيه تحذيرًا للمواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة نوفا سكونيا وجزيرة الأمير إدوارد من إعصار دوريان، حيث يُتوقع عبوره بتلك المناطق.

وطلبت السفارة من المواطنين الذين يوجدون في تلك المناطق توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة تطورات الطقس في وسائل الإعلام.

يذكر أن إعصار دوريان، يُعدُّ أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى في الولايات المتحدة ودمر البنية التحتية في عدد من المدن، ويُتوقع وصوله إلى الأراضي الكندية.