«الحصيني» يتوقع تغيراً في الطقس ابتداء من الغد.. تنخفض الحرارة

تواصل – الرياض:

قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يحدث تغير في الأجواء ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات على المناطق بدايةً من الشمالية، ثم الغربية، فالوسطى، ثم الشرقية.

أضاف “الحصيني” أنه يتوقع كذلك أن تكسِر الحرارة الصغرى حاجز الـ 20 درجة مئوية في طريف للمرة الأولى منذ دخول فصل الخريف لعام 1441هـ أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن اللواهيب والسموم التي كانت سائدة ستخف.

وزاد: أنصح بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد خاصةً في الليل‏، وأتوقع حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى أجزاء من مكة خاصةً الطائف، مع فرصة نشوء سيول مع الاتجاه جنوباً من المملكة.