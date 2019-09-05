الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«‏صحة الطائف» ترد على تصريحات «التعليم»: هذه حقيقة الهدايا المزعومة

«‏صحة الطائف» ترد على تصريحات «التعليم»: هذه حقيقة الهدايا المزعومة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعربت صحة الطائف على لسان متحدثها عبدالهادي الربيعي، عن استغرابها من صدور تصريحات إعلامية لبعض القيادات التعليمية في المحافظة، بشأن إهداء مبان مدرسية للصحة.

وقال الربيعي، إن هذه التصريحات غير صحيحة لاسيما وأن “تعليم الطائف” في الوقت نفسه يتمسك بمباني ومرافق الوحدة الصحية رغم التوجيهات بتسليمها بما حوته من ممتلكات وموظفين.

وأضاف أن الجامعة وهي جزء من “التعليم” تستفيد من مرافق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ليكون مقراً للكلية الصحية، ويمتد هذا التعاون والتشارك حيث تفتح المرافق الصحية أبوابها لتكون جهات تدريب عملي للكثير من طلبة العلم بمختلف تخصصاتهم ومن جهات حكومية وأهلية متعددة.

واستطرد متحدث صحة الطائف قائلا: “هذا التعاون والتشارك المتبادل بين كل الجهات هو أساس انتهجته القطاعات الحكومية والأهلية فيما بينها لخدمة الوطن وأبنائه، وليس بمستغرب، ولكن التباهي بما يزعم أنه هدايا هو المستغرب، حيث لم نتسلم في “صحة الطائف” شيئاً من هدايا التعليم المزعومة، ونتمنى أن نحظى بالمباني التي قضت التوجيهات بتسليمها ضمن قرار إلحاق الوحدة المدرسية بالصحة؛ لنتمكن من تقديم الخدمة الصحية اللازمة للطلاب والطالبات على الوجه الأمثل بما يعزز واجبنا الصحي تجاه هذه الفئة”.

وختم الربيعي بقوله: “إن التعاون وتبادل المنافع والتشارك بما يعزز دور كل جهة لن يتوقف مع التعليم أو غيره من القطاعات، غير أن ما حدث استوجب التعليق؛ لإزالة اللبس وإيضاح الحقيقة مع تقديرنا لكل الجهات التي نعمل ونتعاون معها لهدف واحد وهو المواطن”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة الطائف» تنفي تصريحات «التعليم» عن المباني المدرسية

«صحة الطائف» تنفي تصريحات «التعليم» عن المباني المدرسية

توجيه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الدوام الرسمي

توجيه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الدوام الرسمي

وكيل التعليم يتحدث عن تغيير «المناهج» لهذا العام.. ماذا قال؟ (فيديو)

وكيل التعليم يتحدث عن تغيير «المناهج» لهذا العام.. ماذا قال؟ (فيديو)

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>