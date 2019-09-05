«العمل» تكشف حقيقة رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «نطاقات»

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، ما يتم تداوله بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور المواطنين في برنامج “نطاقات”، مؤكدا أن الأنباء المتداولة غير دقيقة.

وقال أبا الخيل، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن ما يتم تداوله لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة “معا للقرار”، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

يذكر أن العديد من منصات مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية كانت قد تداولت أنباء حول اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.