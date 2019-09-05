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موقف بطولي.. معلم يبادر بإخماد حريق سيارة أمام مدرسة في جدة (فيديو)
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https://www.alarabiya.net/ar/social-media/2019/09/05/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9.html?utm_source=insider&utm_medium=web_push&utm_campaign=..______&webPushId=NjMxMg==

تواصل – فريق التحرير:

في موقف بطول، بادر المعلم خالد الحذيفي لإخماد حريق اشتعل في سيارة أمام إحدى المدارس جنوب محافظة جدة، قبل أن تنتقل النيران إلى سيارات مجاورة، في موقف وثقه فيديو متداول على وسائل التواصل.

وروى الحذيفي تفاصيل الحادث قائلا، إنه فور تنبهه للسيارة المشتعلة، قام على الفور بإخلاء الموقع وإخلاء النادي من الموجودين، وقام باستخدام طفايات الحريق لإخماد النيران. كما اتصل بالدفاع المدني، مضيفا أن الصدمة أصابت صاحب السيارة جراء اشتعالها حيث إن السيارة حديثة الصنع.

وأضاف المعلم الحذيفي أنه حاصل على دورات في الأمن والسلامة مما ساعده في عملية إخماد النار المشتعلة من السيارة، مؤكدا على أهمية التدريب على مهارات الأمن والسلامة من الأمور الهامة لمثل هذه المواقف، معتبراً أنه “كان من واجب أي مواطن أن يبادر في مثل هذه المواقف لحماية المرافق والبشر مما قد يترتب على مثل هذا الحريق من خسائر أو انتقال النار لمواقع مجاورة”، وفقا لـ”العربية نت”.

واستطرد قائلا: “أنا كمعلم أنظر لهذا العمل بأنه من العطاء، وأعلم جيداً كمية السعادة التي أحصل عليها حين أمد يد العطاء، فديني وقيمي ومبادئي وتربيتي تحثني على المساعدة والنجدة.. أنا فقط حالفني الحظ أن يوثق عمل واحد بسيط قمت به، فنال استحسان الناس”.

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