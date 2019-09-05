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صدمة مواطنة بعد توظيفها.. تراجع دعم حساب المواطن من 800 إلى 400 ريال

صدمة مواطنة بعد توظيفها.. تراجع دعم حساب المواطن من 800 إلى 400 ريال
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تواصل – فريق التحرير:

شدد برنامج “حساب المواطن” على أن قيمة الدعم تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة و عدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

جاء ذلك في رد من حساب خدمة العملاء عبر “تويتر”، على مواطنة شكت من تأثر الدعم بعد توظيفها، حيث قالت في سؤالها: “ليه وقفت الدعم عني بعد ما توظفت، نحن 4 أشخاص أنا وزوجي وبناتي كان ينزل 800 وبعد ما توظفت صار 400 ريال؟”.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة و عدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦(هنا الرابط)“.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل في برنامج حساب المواطن للدفعة الثالثة والعشرين استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

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