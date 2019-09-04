الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

7 قتلى بسبب إعصار «دوريان»

7 قتلى بسبب إعصار «دوريان»
0

تواصل – واس:

أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالي 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلفه الإعصار المدمر ب”المأساة التاريخية”.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار “دوريان” الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إخلاء 5 آلاف سعودي بـ 4 ولايات أمريكية تحسُّباً لإعصار «دوريان»

إخلاء 5 آلاف سعودي بـ 4 ولايات أمريكية تحسُّباً لإعصار «دوريان»

رعب وإطلاق نار ودماء في ملعب رياضي بأمريكا

رعب وإطلاق نار ودماء في ملعب رياضي بأمريكا

ترامب: اعتقال إيران جواسيس للمخابرات الأمريكية غير صحيح

ترامب: اعتقال إيران جواسيس للمخابرات الأمريكية غير صحيح

تصادم مؤسف بين طائرتين لشركة واحدة

تصادم مؤسف بين طائرتين لشركة واحدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>