حريق يلتهم محلين تجاريين ويخلي 4 عائلات بالعاصمة المقدسة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في محلين تجاريين تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ عن وقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين، حيث تم إخماد الحريق وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثامنة عشرة من مساء اليوم ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحلات المجاورة في حين تم إخلاء 15 شخصاً من ساكني العمارة احترازياً دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأضاف الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.