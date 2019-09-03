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بالأسماء.. «البيئة» تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمطابقة النهائية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15 شوال الماضي لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمرشحين المعلنة أسماؤهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.

وأوضحت أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلَن على موقعها الإلكتروني.

وشددت وزارة البيئة على أهمية إحضار الوثائق المطلوبة، موضحة أنه للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر (اضغط هنا).

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