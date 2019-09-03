تواصل – الرياض:

من المقرر أن يشهد نهاية العام الجاري المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض، وذلك حسبما أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، أن إطلاق المنشأة المزمع سيكون البداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وقالت الشركة إن المخلفات المعاد تدويرها ستُستخدم في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بحسب وكالة “بلومبيرج”.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.