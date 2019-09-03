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نصف مليون مولود بالمملكة عام 2018.. وجهود توعوية لحمل صحي

نصف مليون مولود بالمملكة عام 2018.. وجهود توعوية لحمل صحي
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تواصل – واس:

تواصل وزارة الصحة نشر حملة #كوني ــــ بخير ـــ لأجلي، التي تقدم من خلالها محتوى توعوياً مميزاً ومتكاملاً، موجهاً لصحة الأم والطفل بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل ثم أثناء الحمل وما بعد الحمل والولادة والرعاية الصحية للمولود، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018م بلغ 587160 مولوداً.

وأكدت “الصحة” أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين ( د )، لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

وأوضحت “الوزارة” ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب، حيث تم نشر سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب الصحة في تويتر

يذكر أن أحد أهداف “الصحة” في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً، كما تسعى الوزارة أن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سبب رئيس في حياة صحية للجميع.

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