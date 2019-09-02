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«العقاري»: إيداع 773 مليون ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

«العقاري»: إيداع 773 مليون ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 773 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أن الإيداع الشهري في حسابات المستفيدين يأتي دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، حيث خصص له هذا الشهر نحو 207 ملايين ريال، إضافة إلى 566 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري إذ يعلن ذلك شهرياً فإنه يؤكد على التزامه التام بالدعم الشهري لجميع المستفيدين.

بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، وحتى نهاية أغسطس الماضي، يصل إلى مليار و 375 مليون ريال، فيما بلغت إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة خمسة مليارات و 560 مليون ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح العمودي أن الصندوق العقاري حقق في شهر “يوليو” الماضي أعلى مستوى في توقيع عقود التمويل العقاري في تاريخ الجهات التمويلية حيث بلغت نحو 16 ألف عقد تمويلي، مشيراً إلى أن حصة الصندوق من إجمالي سوق التمويل ارتفعت بنسبة 90%، مما يؤكد استمرار نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية.

وأشار إلى أن المبادرات والبرامج والممكنات سهلت على المواطن المستفيد الخيارات التمويلية والسكنية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، مبيناً أن الصندوق حقق المركز الأول في قطاع الخدمات والتنمية ومن أفضل 15 جهة حكومية يقدم خدماته إلكترونياً حسب تقرير نضج الخدمات الحكومية “يسر” للربع الثاني 2019م.

ولفت إلى أن جميع الخطط الاستراتيجية والبرامج تهدف لتحقيق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة الداعمة لتملك المواطنين للمساكن، مؤكداً أنه تم توقيع أكثر من 121 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية يوليو من 2019م، مبيناً أن مؤشرات رضا المستفيد حققت أكثر من 87% عن البرامج والمبادرات، موضحاً أن هذه المؤشرات تدل على ثقة المواطنين بمبادرات وبرامج القرض العقاري المدعوم.

يذكر أن المواطن المستفيد بإمكانه إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية، وذلك بكل يسر وسهولة.

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