الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

«التدريب التقني» تُعلن قبول 52 ألفًا للعام التدريبي الجديد

«التدريب التقني» تُعلن قبول 52 ألفًا للعام التدريبي الجديد
0

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد 1440 / 1441 عن قبول 52 ألفا و35 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441هـ، إضافة إلى استمرار القبول ببعض المنشآت التدريبية بمناطق المملكة.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية وصل 44214، منهم 34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين، و7718 الدبلوم للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في البكالوريوس 2342 متدرباً، فيما بلغ عدد المقبولين في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية للبنين 1310 متدربين وفي الكليات التقنية العالمية للبنات 2301 متدربة في برنامج الدبلوم.

وأَضافت أنه بلغ عدد المقبولين في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد 4210 متدربين، ولا يزال القبول مستمراً بالبعض منها، إضافة إلى استمرار القبول في معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 30 معهداً والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية، من خلال 94 كلية تقنية للبنين و27 كلية تقنية للبنات، إضافة إلى 7 كليات عالمية للبنين والبنات و63 معهداً صناعياً ثانوياً.

من جهة أخرى أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن استعداد جميع الوحدات التدريبية بمناطق المملكة لاستقبال المتدربين والمتدربات بدءًا من اليوم في جميع منشآت المؤسسة، مهيباً بالمتدربين إلى الاستفادة من التجهيزات والمعامل التي وفرتها الدولة – حفظها الله -، حتى يكونوا متسلحين بالتدريب ومؤهلين للانخراط في سوق العمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل أبناء وبنات الوطن في جميع التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة

مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

بدء قبول المقيمين في الكليات التقنية والمعاهد بالمملكة.. تعرف على الشروط

بدء قبول المقيمين في الكليات التقنية والمعاهد بالمملكة.. تعرف على الشروط

«مصادر» تكشف موعد طرح وظائف العام الدراسي الجديد

«مصادر» تكشف موعد طرح وظائف العام الدراسي الجديد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>