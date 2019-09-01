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مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة

مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة
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تواصل – فريق التحرير:

جدد وزير التعليم ترحيبه بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وكافة منسوبي قطاع التعليم، مهنئاً إياهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد1441هـ، الذي بدأ اليوم الأحد

ودعا الوزير إلى العودة إلى العام الجديد بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، مشيراً إلى أن الهدف هو تجديد العطاء وإحياء الأمل، داعياً المولى عز وجل أن تتكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق، وقال: “عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجددُ وأملٌ يتوثّب.. #معاً_نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق”.

وأبدى سعادته بما شاهده من تفاعل وحضور، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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