الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

توقعات برياح وغبار على الرياض والمدينة والقصيم.. وأمطار بـ5 مناطق

توقعات برياح وغبار على الرياض والمدينة والقصيم.. وأمطار بـ5 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية وغبار على 8 مناطق

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية وغبار على 8 مناطق

توقعات الأرصاد لطقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة في 4 مناطق

توقعات الأرصاد لطقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة في 4 مناطق

توقعات بضباب وأمطار ورياح.. على هذه المناطق

توقعات بضباب وأمطار ورياح.. على هذه المناطق

توقعات بأمطار وغيوم على مكة والمدينة و7 مناطق أخرى

توقعات بأمطار وغيوم على مكة والمدينة و7 مناطق أخرى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>