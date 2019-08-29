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وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمديرية العامة للسجون.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمديرية العامة للسجون.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر 75 وظيفة للرجال والنساء، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) وعلى الراغبين، التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.

وأشارت المديرية إلى أن المستهدفين بالإعلان خريجو وخريجات الدرجة الجامعية، البكالوريوس، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، مع معادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج المملكة، وأن يكون سبق للجامعيين (الرجال) حضور الاختبار المهني المحدد على المرتبة السادسة .

وأضافت السجون أن الوظائف على المرتبة السادسة بين 42 وظيفة للرجال و33 للنساء، وتستمر فترة التقديم على مدار 24 ساعة بداية من تاريخ 09 –01 – 1441هـ الساعة 7:30 صباحا إلى 13 – 01 – 1441هـ الساعة 2:30 مساءً.

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