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«ساما»: القروض العقارية تسجل أعلى رقم في تاريخ البنوك السعودية خلال يوليو

«ساما»: القروض العقارية تسجل أعلى رقم في تاريخ البنوك السعودية خلال يوليو
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تواصل – واس:

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر يوليو، كاسرةً بذلك أكبر رقم سجلته عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك السعودية خلال شهر سابق ليصل إلى 15,961 عقداً خلال شهر يوليو 2019م، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7,2 مليار ريال، مسجلاً ارتفاع بنسبة 266% في عدد القروض و189% في حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65% مقارنة بشهر يونيو2019م في عدد القروض وحجمها.

وأوضحت “ساما” من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019م، نحو 84,481 عقداً تمويلياً بقيمة 38,581 مليار ريال، مقارنة بنحو 24 ألف عقد بقيمة 15,238مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمو يتجاوز 246% في أعداد العقود ونحو 153% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 11 ألف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يوليو 2018م توقيع 4,359 عقداً مقابل15,961 عقداً في يوليو 2019م، كما زاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يوليو 2018م، الذي لم يتجاوز 2,492مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار في يوليو 2019م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في يوليو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يوليو 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 14,303 عقد، مشكلة ما يتجاوز 90% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار ريال، أي حوالي 85% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يوليو 2019م.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقداً مقابل 2,674 عقد في يناير 2018، ونحو 9,736 عقداً تمويلياً في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقداً في فبراير 2018م، و12,148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14,398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6,4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقداً في ابريل 2018م.

وسجل شهر مايو توقيع 12,949 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9,711 عقداً بقيمة 4.4 مليار ريال، كما بيّنت الاحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.

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