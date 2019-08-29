القبض على مقيم ينتحل مهنة طبيب في شقة سكنية بمكة

تواصل – مكة:

تمكنت صحة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من القبض على مقيم عربي؛ لممارسته مهنة الطب بشكل غير نظامي بشقة سكنية بمكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي: إنه “إشارة إلى البلاغ الوارد للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأحد الماضي بوجود شخص يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية، فقد تم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة للإطاحة بمنتحل مهنة الطب”.

وأضاف “التعتيبي”: “توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء أمس (الأربعاء) وتمت مداهمة الموقع وعثر على مقيم غير عربي في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر ينتحل صفة طبيب”.

وأوضح أن المنزل السكني كان يحوي مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبط الشخص فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية، وقد أحيل المذكور للجهات الأمنية.

من جهته، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، الأمر الذي يؤكد حرص الصحة في مكة المكرمة على صحة وأمن سكان المنطقة.