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أمريكا تصدر عقوبات ضد شبكتين على صلة بمؤسسات إيرانية

أمريكا تصدر عقوبات ضد شبكتين على صلة بمؤسسات إيرانية
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تواصل – وكالات:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأوضحت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية؛ بحسب وكالة “رويترز”.

يذكر أن هذه العقوبات تأتي في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، علمًا بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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