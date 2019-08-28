الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي
0

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم، بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لسمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمّل سمو أمير دولة الكويت، سموه، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تهنئتهما بسلامته، سائلًا المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التقاعد: 3.5 مليار ريال زيادة في مستحقات المتقاعدين

التقاعد: 3.5 مليار ريال زيادة في مستحقات المتقاعدين

حقيقة توقّف البحث عن طفلة «وادي مسلة».. وهذه مطالب الأسرة

حقيقة توقّف البحث عن طفلة «وادي مسلة».. وهذه مطالب الأسرة

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

الدفاع المدني يعلن العثور على مفقود سيل وادي ضمد

الدفاع المدني يعلن العثور على مفقود سيل وادي ضمد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد
حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد
تدوينات حرة

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد

المزيد
المتنمِّرون!
مقالات

المتنمِّرون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>