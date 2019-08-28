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إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات

إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، عن تسجيل حالتي إصابة بكورونا، الأولى لامرأة في العقد الثامن بالرياض وصنفت ثانوية العدوى، والثانية لامرأة في العقد السادس بالقريات، وصنفت عدواها بحالة “أولية مخالطة للإبل”.

وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل تلك الحالات خلال الأسبوع الوبائي الـ 35 لعام 2019، مبينة أن حالة المصابتين “نشطة”.

يُذكر أن فيروس كورونا من الفيروسات المعدية لذا يُنصح بعدم تجاهل الاحتياطات الوقائية، كالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامة عند زيارة الحظائر، وتعقيم اليدين من وقت لآخر، وتجنّب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، والنوم الجيد، والأكل الصحي.

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