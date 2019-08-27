36 وظيفة إدارية في إمارة نجران.. الشروط وموعد التقديم

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أعلنت إمارة منطقة نجران، عن توفر 36 وظيفة إدارية لخريجي وخريجات، المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين والحاصلات على: درجة البكالوريوس والدبلومة العليا بعد الجامعية ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، على أن تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف متاح من صباح الأحد القادم وحتى الساعة 12 مساء الخميس الموافق 6 من محرم، وذلك عبر منصة التوظيف جدارة.

واشترطت الإمارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، على أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها اجتياز المقابلة الشخصية، حيث ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وسيتم استبعاد المرشح عند عدم تمكنه من اجتياز المقابلة الشخصية.