الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

«التحالف» يعلن تفاصيل سقوط صاروخ حوثي باليستي في «صعده»

«التحالف» يعلن تفاصيل سقوط صاروخ حوثي باليستي في «صعده»

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

36 وظيفة إدارية في إمارة نجران.. الشروط وموعد التقديم

36 وظيفة إدارية في إمارة نجران.. الشروط وموعد التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة نجران، عن توفر 36 وظيفة إدارية لخريجي وخريجات، المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين والحاصلات على: درجة البكالوريوس والدبلومة العليا بعد الجامعية ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، على أن تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف متاح من صباح الأحد القادم وحتى الساعة 12 مساء الخميس الموافق 6 من محرم، وذلك عبر منصة التوظيف جدارة.

واشترطت الإمارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، على أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها اجتياز المقابلة الشخصية، حيث ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وسيتم استبعاد المرشح عند عدم تمكنه من اجتياز المقابلة الشخصية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للتقديم على الوظائف

«الخدمة المدنية» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للتقديم على الوظائف

جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي.. موعد وطريقة التقديم

جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي.. موعد وطريقة التقديم

«النقل» تدعو 76 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات التوظيف.. رابط الأسماء

«النقل» تدعو 76 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات التوظيف.. رابط الأسماء

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية السجون

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية السجون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد
تدوينات حرة

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد

المزيد
المتنمِّرون!
مقالات

المتنمِّرون!

المزيد
يا ليت قومي يعلمون!
مقالات

يا ليت قومي يعلمون!

المزيد
الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>