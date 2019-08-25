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الباحة.. الإطاحة بلص سرق سيارة «لكزس» بعد ساعة من جريمته بالعقيق

الباحة.. الإطاحة بلص سرق سيارة «لكزس» بعد ساعة من جريمته بالعقيق
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة من الإطاحة بسارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة قد تلقت، بلاغا عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وتم بفضل من الله -عز وجل-، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.

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