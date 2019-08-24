أمطار متفرقة تشهدها المملكة وجريان للأودية والشِعاب في هذه المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف يعلن إسقاط طائرات مُسيرة.. باتجاه خميس مشيط وجازان

التحالف يعلن إسقاط طائرات مُسيرة.. باتجاه خميس مشيط وجازان

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة

والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة

فيديو صادم.. حافلة تدهس طفلاً داخل محطة وقود بالطائف والسائق يفر هارباً

فيديو صادم.. حافلة تدهس طفلاً داخل محطة وقود بالطائف والسائق يفر هارباً

أمطار متفرقة تشهدها المملكة وجريان للأودية والشِعاب في هذه المناطق

أمطار متفرقة تشهدها المملكة وجريان للأودية والشِعاب في هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدد من المناطق بالمملكة اليوم هطول أمطار غزيرة ومتوسطة إلى خفيفة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق في محافظة محايل، فيما شهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمطارا غزيرة غطت معظم أرجاء المركز وجرت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت الأمطار الغزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

أيضا شهدت منطقة الباحة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعددًا من المنتزهات.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير لأهالي «نجران».. سحب رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد

تحذير لأهالي «نجران».. سحب رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد

أمطار على 5 مناطق.. وتوقعات بغيوم في الرياض والقصيم والشرقية

أمطار على 5 مناطق.. وتوقعات بغيوم في الرياض والقصيم والشرقية

توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

تعرف على ترتيب المملكة في تصنيف «القوة الجوية» عربياً وعالمياً

تعرف على ترتيب المملكة في تصنيف «القوة الجوية» عربياً وعالمياً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>