أمطار متفرقة تشهدها المملكة وجريان للأودية والشِعاب في هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدد من المناطق بالمملكة اليوم هطول أمطار غزيرة ومتوسطة إلى خفيفة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق في محافظة محايل، فيما شهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمطارا غزيرة غطت معظم أرجاء المركز وجرت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت الأمطار الغزيرة على تهامة قحطان بظهران الجنوب، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

أيضا شهدت منطقة الباحة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعددًا من المنتزهات.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.