التجارة تتوعد كل من يروج لعباءة «السيفين والنخلة».. والنيابة تلوح بـ«التعزير»

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التجارة والاستثمار إنها تضبط من يروج لمنتجات تحمل شعار الدولة، وتحيلهم إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في القضايا، على أن تتم إحالتها إلى المحاكم المختصة التي تقوم بالنظر في هذه القضايا وإصدار العقوبات.

وأوضحت الوزارة أنها تراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بعدم استخدام شعار الدولة لأغراض تجارية وتسويقية، وتعمل على ضبط المخالفين ومصادرة المنتجات المخالفة، مؤكدة أن انتشار العباءة التي تحمل شعار المملكة بأشكال عدة يعرض مروجي هذه العباءات إلى العقوبة التي تحددها المحكمة المختصة.

بدورها طالبت النيابة العامة، وفقا لـ”عكاظ”، بتطبيق عقوبة التعزير المرسل عند إحالة القضية إلى المحكمة، التي تنظرها دوائر التعزير المرسل، التي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة.