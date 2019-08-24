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«حساب المواطن» يوضح شرط السن والمستندات المطلوبة للتسجيل كمستقل

«حساب المواطن» يوضح شرط السن والمستندات المطلوبة للتسجيل كمستقل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة تسجيل الفرد كمستفيد مستقل والمستندات المطلوبة لإثبات استقلاليته عن رب الأسرة للحصول على الدعم.

وقال البرنامج، رداً على أحد المستفيدين استفسر بشأن مدى إمكانه التسجيل كمستقل في حال كان عمره 24 عاماً.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله إنه بإمكان الشخص التسجيل كمستقل في حال كان العمر بين 18 إلى 24 عاماً والمستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية هي صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم المستفيد ، وفي حال عدم توفر تلك المستندات يتم إضافة المستفيد كتابع”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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