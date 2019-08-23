موجة غبار كثيفة تضرب طريق «الطائف – الرياض».. وتحذير لقائدي السيارات

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نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر، نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق (الرياض، القصيم،تبوك، حائل).