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ماذا قال «العصيمي» بعد ترك منصب «متحدث التعليم»؟

ماذا قال «العصيمي» بعد ترك منصب «متحدث التعليم»؟
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تواصل – فريق التحرير:

قال مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة التعليم: ” قضيت ما يقرب من ست سنوات متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم، عملت خلالها مع خمسة وزراء تعليم، عملي معهم أثرى تجربتي العملية، وتنوع سياسات هؤلاء المسؤولين منحني مزيداً من التنوع في أساليب التعامل مع المسؤول والجمهور فلكلٍّ نظرته وفلسفته وتوجيهاته.. شكراً لكل من أتاح لي فرصة العطاء.

وأوضح العصيمي أن “المتحدث الرسمي محكومٌ بطبيعة المهمة الرسمية، فهي التي تحدد ما يمكنه قوله، ومتى يقوله، وكيف يقوله. وبعض زملائي المعلمين والمعلمات لامونا ظناً منهم أن المتحدث حُرٌّ في القرار والاختيار”.

وأضاف: ” أتفهم أسباب عتبهم، فصاحبُ الحاجة ملحاحٌ، وأراهنُ دائماً على وعيهم الثقافي وتجربتهم التربوية”.

وأكد العصيمي أن: ” التعليم والإعلام منابرُ النور.. فالسيرة الإعلامية بالنسبة لي فخرٌ يضاف إلى افتخاري الكبير بمهنتي كمعلم، مارس هذه المهنة العظيمة في كل مراحل التعليم.. فكم هي سعادتي اليوم عندما أستعيد تلك الذكريات، والمواقف التربوية، وأتذكر تلك الكوكبة من أبنائي بمعهد العاصمة النموذجي”.

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