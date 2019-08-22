خدمة جديدة تكشف «الوافد المزور».. تعرف عليها

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تواصل- الرياض:
أطلقت وزارة التعليم خدمة “تحقق”، التي تهدف إلى الكشف عن الشهادات الجامعية المزورة قبل استقدام الأيدي العاملة من الخارج.

أوضح ذلك المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم الدكتور عبدالرحمن العنقري، وقال إن الخدمة تستهدف كافة الملحقيات الثقافية، كما تمكن جامعات المملكة من التحقق من شهادات الكوادر التي ترغب في التعاقد معها.

وأضاف أن هناك تعاوناً حالياً مع وكالة الشؤون التعليمية للتواصل مع الجامعات، لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحقق من شهادات أعضاء هيئة التدريس سواء الحاليين أو الذين يطلبون للعمل من خارج المملكة لدى الجامعات السعودية، مبيناً أن الخدمة ستكون إلكترونية تحت منصة “جامعة” الهادفة إلى أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها.

وبيَّن أنه سيتم العمل على تمكين أي جهة حكومية أو شركة من الاستفادة من الخدمة للتحقق من شهادات الكوادر الأجنبية قبل وصولها إلى المملكة والتعاقد معها.

وأكد العنقري أن الوزارة ستطلق قريباً ضمن خدماتها الإلكترونية، خدمة “مؤهل” لتمكين الجهات الموظفة وتزويدها بشهادات الخريجين مصدقة دون حاجة لمراجعة الطالب وتصديق شهادته ومن ثم تقديمها للجهة الموظفة، كما ستشهد مع بداية العام الدراسي إطلاق خدمة ثالثة يطلق عليها “تزكية” وهي خاصة بأعضاء هيئة التدريس الأجانب لتزويد الجهات الموظفة بكافة بيانات العضو ومعلوماته الشخصية، وأي ملاحظات حصل عليها من جامعته الأولى سواء إيجابية أو سلبية. حسب “الوطن”.

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