أول صور لأجزاء الطائرة المسيّرة التي أسقطها «التحالف» في عسير

تواصل- عسير:

وثَّقت صور ملتقطة حطام الطائرة المسيرة التي أطلقها الحـوثيون باتجاه خميس مشيط، وتمكنت قوات التحالف من إسقاطها في قرية بني تميم في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، والأضرار التي أحدثتها شظايا الطائرة.

وبينت الصور أجزاء من حطام الطائرة متناثراً في أحد الشوارع وفوق سطح أحد المنازل، كما ظهر حدوث أضرار وتهشم الزجاج داخل أحد المنازل.

وكان المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف أسقطت صباح اليوم (الخميس) طائرتين مسيرتين أطلقتها الميليشيا الإرهابية من محافظة عمران اليمنية.