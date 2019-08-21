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تقرير: 19% نسبة تسجيل المواطنين بالملف الصحي الموحد

تقرير: 19% نسبة تسجيل المواطنين بالملف الصحي الموحد
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تواصل – الرياض:

وصلت نسبة المواطنين المسجلين في الملف الصحي الموحد إلى 19%، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بينما تبلغ النسبة المستهدفة لكامل عام 2019، 25%.

أوضح ذلك تقرير مؤشرات التحول الرقمي النصف سنوي،وأشار إلى أن عدد المواطنين المسجلين في خدمة “موعد” بلغ 5.5 مليون مواطن مقارنة بالنسبة المستهدفة لعام 2019 والبالغة 11 مليون مواطن، مبينًا أن عدد المواعيد المسجلة في الخدمة بلغت 9 ملايين موعد، مقارنة بالمستهدف البالغ 20 مليون موعد في 2019.

وأبان التقرير إلى أنه من ضمن إنجازات الصحة الرقمية، هو اعتماد 4 مستشفيات في منطقة القصيم على نظام “VIDA”، لإدارة الملفات الإلكترونية، كما اعتمدت 10 مستشفيات بالمدينة المنورة على نظام “Alert”، كما اعتمد 406 مراكز صحية على نظام متطور، فضلا عن استخدام الآلاف من المواطنين لتطبيق “صحة” عبر الاستشارات الصوتية ومكالمات الفيديو.

ولفت أن عدد الصيدليات المرتبطة بخدمة “وصفتي” وصل 804 صيدليات مقارنة بالمستهدف البالغ 1000 صيدلية للعام الجاري.

يذكر أن خدمة الملف الصحي الإلكتروني الموحد تم تدشينها في ربيع الثاني 1436 هـ، بهدف ربط مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة بنظام يسهل عمل الممارسين الصحيين ويعزز من الصحة العامة ويساهم في تقليل التكاليف.

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