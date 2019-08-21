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فيديو.. تطبيق «بطاقة الحج الذكية» بدءاً من العام المقبل.. إليك أهم مزاياها وقيمتها

فيديو.. تطبيق «بطاقة الحج الذكية» بدءاً من العام المقبل.. إليك أهم مزاياها وقيمتها
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تواصل – مكة المكرمة:

تبدأ وزارة الحج والعمرة تطبيق مشروع “بطاقة الحج الذكية”، خلال موسم الحج المقبل، وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج وأنه سيلبسها أثناء دخوله أراضي المملكة بحيث تُغنيه عن تقديم جواز سفره.

كشف ذلك وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، موضحاً أن بطاقة الحج الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين، كما أنها ستُغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال، ويدخل بها المخيم.

إلى ذلك ذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها ضمن مشروع الحج الذكي تزيد على 100 دولار للبطاقة الواحدة.

 

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