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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة جزئيًا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم و الدوادمي تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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