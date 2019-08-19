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بدعم القوات الخاصة السعودية.. الجيش اليمني يحرر جبلين بمعقل الحوثي (فيديو)

بدعم القوات الخاصة السعودية.. الجيش اليمني يحرر جبلين بمعقل الحوثي (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تمكن الجيش اليمني من تحرير جبلين مهمين بمران في محافظة صعدة معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي.

وأظهر مقطع فيديو وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية بجانب لواء 18، أثناء مساندتها للجيش اليمني في هجوم نفذ ليلاً عبر 6 محاور بجبهة مران معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما تمكن الجيش اليمني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اليومين الماضية من السيطرة على مواقع مهمة في صعدة ومن بينها تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة القريبين من معقل زعيم المليشيات بصعدة اليمنية.

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