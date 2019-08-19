تعرَّف على حالات السفر بدون إذن لمَن هم أقل من 21 عاماً

تواصل – الرياض:

قالت المديرية العامة للجوازات إن من حق المواطنين ممن هم قل 21 عاماً السفر دون إذن ولي الأمر في حالات محددة.

وفصلت الجوازات هذه الحالات كالتالي: المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

يذكر أن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي ينص على اشتراط موافقة الأب لسفر الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عاماً، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة؛ إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.