تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والمدينة وحائل

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهاً إلى سكان مناطق مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، من حالات مناخية متفاوتة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار_المبكر، أن منطقتي مكة المكرّمة وحائل تشهدان حالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في مكة المكرّمة، كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث، وتستمر من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وأفادت بأن المدينة المنوّرة تتعرض لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساء.