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الرياض.. الإطاحة بـ «عصابة إجرامية» أصابوا وافدين بأعيرة نارية وسرقوا 80 ألف ريال

الرياض.. الإطاحة بـ «عصابة إجرامية» أصابوا وافدين بأعيرة نارية وسرقوا 80 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 جناة اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ قدره 80 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة (10:30) من مساء الخميس 1440/12/14 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80.000 ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح ناري نوع (مسدس)، وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم.

وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155.000) ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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