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تقلبات جوية بـ«مكة».. سحب رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية

تقلبات جوية بـ«مكة».. سحب رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الأحد، من رياح نشطة وسحب رعدية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة الجوية، تشمل الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتنتهي في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

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