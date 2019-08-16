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حالة ولادة نادرة.. حاجة سورية تضع 4 توائم في مكة

حالة ولادة نادرة.. حاجة سورية تضع 4 توائم في مكة
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تواصل – واس:

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لـ 4 توائم بموسم حج 1440هـ لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاماّ، بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعا فقط، وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات.

واستدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة؛ ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300جرام و 1800 جرام.

وبينت وزارة الصحة أن التوائم اثنين منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

من جهة أخرى رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ماتلقاه من استجابة سريعة للحالة و الرعاية الطبية لمواليده الأربعة و زوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.

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