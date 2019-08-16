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تحديث جديد في «واتساب» يتيح تأمين الحساب بـ «بصمة الإصبع»

تحديث جديد في «واتساب» يتيح تأمين الحساب بـ «بصمة الإصبع»
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تواصل – وكالات:

كشفت شبكة التدوين المصغر “واتسآب” عن تحديث جديد لنسختها التجريبية العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”، والتي أضافت فيها تقنيات جديدة لزيادة أمان حسابات المستخدمين.

وأوضح موقع “واب بيتا إنفو” التقني المتخصص أن “واتسآب” أضافت تقنية إغلاق قفل الحساب عن طريق بصمة الإصبع، وهي الميزة التي تختبرها قبل أشهر في إصدار واتسآب على نظام تشغيل “آي أو إس”.

وستحتاج إعدادات واتسآب لتسجيل بصمة إصبعك، حتى يتم اعتماد تفعيلها على حسابك، ولن تعتمد منصة التراسل على بصمة الإصبع المرفقة أصلاً في إعدادات الهاتف.

ولكن سيمكن “واتسآب” المستخدمين من الرد على المكالمات الواردة، من دون الحاجة إلى استخدام بصمة الأصبع، حتى لا تشكل عبئاً على المستخدمين.

وسيمكن لأي مستخدم أن يدخل إعدادات واتسآب، ويضيف بصمة الإصبع، ثم يضيف وقت القفل التلقائي للحساب، بدءاً من دقيقة وحتى 30 دقيقة.

وفي حال تفعيل بصمة الإصبع، لن تتمكن من فتح أي رسائل أو الاطلاع على إشعارات قبل أن تفتح واتسآب عن طريق البصمة، لأن الهاتف يعتبر ذلك المحتوى مخفياً بصورة كاملة مع تفعيل تلك البصمة.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل تلك التقنية الجديدة لكافة مستخدمي واتسآب على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

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