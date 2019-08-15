سفير المملكة يكشف حقيقة تعرض عائلة سعودية للاحتجاز في «جورجيا»

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى جورجيا عبد الله المطيري، أنه تم إنهاء إجراءات سفر العائلة السعودية التي واجهتها مشكلة مع شركة سياحية في جورجيا قبل أيام، وأُشيع تعرض أفرادها للاحتجاز بسبب الخلاف مع الشركة.

وأضاف أن العائلة غادرت إلى المملكة من مطار مدينة باتومي بعد التوصل إلى حل للمشكلة إثر تدخل السفارة السعودية.

وكانت شائعات قد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام حول احتجاز السلطات الجورجية لأفراد العائلة، وهو ما نفاه سفير المملكة، وأوضح أن الأمر متصل بخلاف حول مبالغ نقدية مع أحد المكاتب السياحية.