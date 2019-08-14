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«كفى» تكافئ 20 متعافياً من الإدمان بأفضل هدية في حياتهم

«كفى» تكافئ 20 متعافياً من الإدمان بأفضل هدية في حياتهم
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تواصل – واس:

أتم 20 متعافياً من الادمان آداء فريضة الحج، وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، والذي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالليث ، وسام المهداوي، أن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابا أدوا حجة الإسلام، وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد المولى عز وجل على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الايجابية ، والانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

وبين المهداوي أن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية ، مشيرا الى أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم، حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.

يذكر أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية، حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان، وقضايا الشباب.

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