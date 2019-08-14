إخلاء مبنى من 3 أدوار بجدة.. بسبب حريق وأدخنة كثيفة (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت صباح اليوم بمشاركة فرق من الهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار على شارع أم القرى بحي الصفا.

وأضاف “أن فرق الإنقاذ اقتحمت البناية وصولاً إلى شقة بالدور الثاني غطت أروقتها سحبٌ كثيفة من الدخان تسببت في انعدام الرؤية المجردة بحثاً عن محتجزين، خشية أن تكون كثافة الأدخنة والحرارة المرتفعة قد حالت بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة”.

وتابع: “واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط البناية وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية وكذلك استخدم في عمليات الإخلاء سيارات السلالم من خلال شرفات البناية”.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ توغلت داخل أروقة الشقة المحترقة بحثا عن مصدر الحريق الذي اتضح أنه بداخل غرفة لشقة مكونة من خمس غرف تمكنت الفرق من الوصول لمصدر اللهب وإخماد الحريق وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنة التي تركت ترسبات كربونية في منطقة الحريق بالدور الثاني من البناية.

وأكد ” أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق الذي اندلع في الساعة السابعة من صباح اليوم دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، ولا زالت أعمال التحقيق قائمة في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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