وزير الداخلية يكرم طالبًا ويمنحه 100 ألف ريال وسيارة.. بسبب موقف بالحج

تواصل – مكة المكرمة:

تواصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، هاتفياً؛ مع الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، حيث قدم له شكره وتقديره لإخلاصه وتفانيه في عمله، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال ومعها سيارة.

وأصدر سموه توجيها بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يود العمل بها، ودعاه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

يذكر أن الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، كان قد رفض استلام مبلغ مالي، قدمته له حاجة من جنسية عربية، أثناء أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، حيث قال لها: “هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج”.

وبالرغم من إصرار الحاجة على منحه المبلغ لإعجابها بعمله إلا أنه ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف إلى أن أقنعها.