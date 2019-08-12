صخور على طريق عقبة الهدا تٌعرقل حركة السير وتصيب مركبات بأضرار (فيديو)

تواصل – الطائف :

تسببت صخور متساقطة من الجبال المحيطة بطريق عقبة الهدا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة في تعطيل الحركة المرورية على الطريق اليوم الاثنين ثاني أيام العيد.

وأظهر مقطع فيديو يوثق للطريق بعد تساقط الصخور وتناثرها على المسارين، تضرر إحدى السيارات بعد سقوط الصخور على مقدمتها، ما تسبب في تخوف عابري الطريق من الاستمرار تحسبا لتساقط المزيد من الصخور بسبب الأمطار.

وشهدت مدينتي الطائف ومكة المكرمة أمطارا غزيرة اليوم وأمس ما تسبب في تدحرج الصخور وتساقطها على الطريق ، الأمر الذي يهدد سلامة سالكي الطريق .

وحذر مرتادوا الطريق العابرين ليلاً من خطورة تساقط الصخور خاصة مع استمرار هطول الامطار المتقطع خلال اليومين الماضيين . مشددين على ضرورة وجود لوحات ارشادية وتنبيهات حول الأماكن المعرضة لتساقط الصخور على الطريق .