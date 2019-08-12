الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

صخور على طريق عقبة الهدا تٌعرقل حركة السير وتصيب مركبات بأضرار (فيديو)

0

تواصل – الطائف :

تسببت صخور متساقطة من الجبال المحيطة بطريق عقبة الهدا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة في تعطيل الحركة المرورية على الطريق اليوم الاثنين ثاني أيام العيد.

وأظهر مقطع فيديو يوثق للطريق بعد تساقط الصخور وتناثرها على المسارين، تضرر إحدى السيارات بعد سقوط الصخور على مقدمتها، ما تسبب في تخوف عابري الطريق من الاستمرار تحسبا لتساقط المزيد من الصخور بسبب الأمطار.

وشهدت مدينتي الطائف ومكة المكرمة أمطارا غزيرة اليوم وأمس ما تسبب في تدحرج الصخور وتساقطها على الطريق ، الأمر الذي يهدد سلامة سالكي الطريق .

وحذر مرتادوا الطريق العابرين ليلاً من خطورة تساقط الصخور خاصة مع استمرار هطول الامطار المتقطع خلال اليومين الماضيين . مشددين على ضرورة وجود لوحات ارشادية وتنبيهات حول الأماكن المعرضة لتساقط الصخور على الطريق .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حادث مروري يُسفر عن 6 إصابات واستنفار عام في مستشفى المويه بالطائف

حادث مروري يُسفر عن 6 إصابات واستنفار عام في مستشفى المويه بالطائف

تعرض لتهتك وكسور.. إنقاذ يد جزار من «فرامة» لحوم بالطائف (صور)

تعرض لتهتك وكسور.. إنقاذ يد جزار من «فرامة» لحوم بالطائف (صور)

تفاصيل إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في «الطائف»

تفاصيل إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في «الطائف»

«العمليات الأمنية» يحذر: موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على طريق «الطائف – الرياض»

«العمليات الأمنية» يحذر: موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على طريق «الطائف – الرياض»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>