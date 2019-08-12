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«التعاون الإسلامي»: اقتحام الأقصى خرق صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي

«التعاون الإسلامي»: اقتحام الأقصى خرق صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي
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تواصل – واس:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ، اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته ، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات اسرائيل المتكررة ، لحرمة الأماكن المقدسة ، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

ودعت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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