احتجزت السيول مركبتهم.. إنقاذ 3 مواطنين علقوا بوادي الليث (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

احتجزت السيول بمجرى سد وادي الليث 3مواطنين داخل مركبتهم،ليتمكن الدفاع المدني بمحافظة الليث من انقاذهم بعد تدخل فرق الإنقاذ المائي مساء أمس الأحد.

وقال العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إن الفرق التابعة للدفاع المدني، باشرت حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد، حيث احتجزتهم السيول بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة.

واحتجزت السيول سيارة من نوع شاص ببطن الوادي أحاطت بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة لتباشر فرق الإنقاذ أعمالها وتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي وهم بصحة جيدة، فيما قدمت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمحتجزين.

وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار، واتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني، مع الالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها.