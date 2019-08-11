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«فيس بوك» تعتزم إضافة ميزة جديدة لتحسين خدمة الأخبار

«فيس بوك» تعتزم إضافة ميزة جديدة لتحسين خدمة الأخبار
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تواصل – وكالات:

تعتزم شبكة فيس بوك إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لتحسين خدمة الأخبار. تتضمن هذه الخاصية تبويباً جديداً للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية مثل “آخر الأخبار”.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” عن اتصالات بين فيس بوك ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مثل “أيه.بي.سي نيوز” و”داو جونز” و”واشنطن بوست” و”بلومبرج”،وعرض 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع فيس بوك.

وبحسب دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي، أشارت إلى أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة. وقالت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين إنهم غالباً يواجهون الأخبار المزيفة.

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